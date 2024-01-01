В Пакистані відчувають посилення інфляції

Інфляція в Пакистані прискорювалась другий місяць поспіль у грудні, попри рекордну вартість запозичень, підвищення цін на енергоносії та слабку валюту.

Про це повідомляє Bloomberg.

У 2023 році інфляція в Пакистані мала одні з найвищих темпів росту в Азії, четвертий показник для цього континенту після Лівану, Сирії та Туреччини.

Згідно з даними, опублікованими Пакистанським бюро статистики, споживчі ціни зросли на 29,66% порівняно з минулим роком. Такий рівень зростання цін суперечить думці, яку висловлював Центральний банк Пакистану, який утримував високі облікові ставки, напередодні того, як Міжнародний валютний фонд дав згоду на виплату кредиту в розмірі 700 мільйонів доларів.

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У пакистанському Центробанку очікують, що з помірними міжнародними цінами на сировинні ресурси на початку 2024 року, інфляція має скоротитись.

Влада Пакистану підвищила податки та ціни на енергоносії, щоб забезпечити виконання програми допомоги МВФ, ці кроки поклали додатковий тягар на споживачів. У лютому уряд знизив роздрібні ціни на бензин на 64 рупії (0,23 дол) за літр, щоб відобразити світові ціни на нафту після підвищення ставок за останні 12 місяців.

За офіційними даними, ціни на транспорт у грудні підскочили на 28,6% порівняно з груднем минулого року, а вартість продуктів харчування зросла на 27,5%. Ціни на житло, воду, газ та електроенергію зросли на 37,68%.

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Нагадаємо:

Пакистан у вересні провів переговори з Росією щодо довгострокової угоди про імпорт російської нафти - Пакистан прагне диверсифікувати свої джерела енергії і впоратися з високими цінами на нафтопродукти.



