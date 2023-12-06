До списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід НКЦПФР занесла ще 17 компаній
Середа, 6 грудня 2023, 17:51
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 17 компаній.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Зокрема, у перелік додано:
- MTHUB,
- OTX Forex,
- FXCC Trades,
- FXPIG,
- ERRANTE,
- PU Prime,
- Gerco Capitals (використовує назву компанії, що регулюється FCA),
- HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (використовує назву компанії, що регулюється FCA),
- PerfectFXOptionLive,
- Premium Invest Club,
- GLOBALEQUITY FIN.NET,
- ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD,
- RIGHTFX TRADING,
- LITEGROWTH,
- Multibankfx,
- ATOMPIX,
- FxGlory.
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Повний перелік сумнівних інвестпроєктів, який веде НКЦПФР, містить 221 запис. З переліком можна ознайомитися за посиланням.
НКЦПФР розробила також 10 ознак сумнівності інвестиційного проєкту, які допоможуть самостійно визначитися щодо ризиків.
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