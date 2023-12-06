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До списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід НКЦПФР занесла ще 17 компаній

Середа, 6 грудня 2023, 17:51

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 17 компаній.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Зокрема, у перелік додано:

  • MTHUB,
  • OTX Forex,
  • FXCC Trades,
  • FXPIG,
  • ERRANTE,
  • PU Prime,
  • Gerco Capitals (використовує назву компанії, що регулюється FCA),
  • HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (використовує назву компанії, що регулюється FCA),
  • PerfectFXOptionLive,
  • Premium Invest Club,
  • GLOBALEQUITY FIN.NET,
  • ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD,
  • RIGHTFX TRADING,
  • LITEGROWTH,
  • Multibankfx,
  • ATOMPIX,
  • FxGlory.

Нагадуємо:

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Повний перелік сумнівних інвестпроєктів, який веде НКЦПФР, містить 221 запис. З переліком можна ознайомитися за посиланням.

НКЦПФР розробила також 10 ознак сумнівності інвестиційного проєкту, які допоможуть самостійно визначитися щодо ризиків.

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Економічна правда
Укр / Рус
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