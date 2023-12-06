До списку сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід НКЦПФР занесла ще 17 компаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 17 компаній.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Зокрема, у перелік додано:

MTHUB,

OTX Forex,

FXCC Trades,

FXPIG,

ERRANTE,

PU Prime,

Gerco Capitals (використовує назву компанії, що регулюється FCA),

HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (використовує назву компанії, що регулюється FCA),

PerfectFXOptionLive,

Premium Invest Club,

GLOBALEQUITY FIN.NET,

ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD,

RIGHTFX TRADING,

LITEGROWTH,

Multibankfx,

ATOMPIX,

FxGlory.

Нагадуємо:

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Повний перелік сумнівних інвестпроєктів, який веде НКЦПФР, містить 221 запис. З переліком можна ознайомитися за посиланням.

НКЦПФР розробила також 10 ознак сумнівності інвестиційного проєкту, які допоможуть самостійно визначитися щодо ризиків.