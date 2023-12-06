Рада Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ, вперше збереться в Гаазі

Перше засідання Ради Міжнародного реєстру завданих Росією збитків відбудеться в Гаазі до кінця року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram, пише "Європейська правда".

"Заслухали інформацію Мін’юсту щодо запуску Міжнародного реєстру збитків, що створений у травні в рамках Ради Європи. Перше засідання Ради Реєстру збитків відбудеться у грудні в Гаазі", – повідомив Шмигаль після наради щодо конфіскації активів РФ за кордоном.

Глава уряду також повідомив, що вже цього місяця Єврокомісія планує представити план використання заморожених суверенних активів Росії задля підтримки України.

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Він нагадав, що у США представлено двопартійний законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів на користь відновлення України.

"Продовжуємо також активну роботу над компенсаційним фондом, що є частиною Міжнародного компенсаційного механізму", – додав Шмигаль.

Під конфіскацію мають потрапити як активи російських олігархів, так і суверенні активи Росії, зазначив глава уряду.

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Нагадуємо:

Угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків було призначено засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.