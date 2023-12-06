Київстар співпрацюватиме з Amazon Web Services: деталі угоди

Один із найвідоміших світових провайдерів хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS) уклав меморандум з провідним українським телеком-оператором Київстар, що на 100% належить нідерландській групі VEON.

Угода передбачає довгострокову співпрацю за низкою ініціатив, зокрема перехід платформи управління даними (DMP) Київстару до AWS, а також створення в компанії професійної команди з фокусом на обробці даних і штучному інтелекті.

"Співпраця з AWS підтверджує давній принцип Київстар — бути технологічним та інноваційним лідером на українському ринку. Це важливий крок для розвитку українського бізнесу та його інтеграції у міжнародний контекст", — прокоментував старт партнерства з Amazon Web Services Олександр Комаров, президент Київстару.

У майбутньому Київстар надасть користувачам широкий спектр послуг на базі технологій Amazon Web Services, серед яких аналітика в хмарі AWS для обробки й аналізу даних, звітності та моделювання, міграція ІТ-інфраструктури в хмару для більшої ефективності та масштабованості.

Окрім того, бізнес-клієнтам Київстару будуть доступні рішення у сфері кібербезпеки, захисту даних і запобігання кіберзагрозам.

Компанія створить і розширюватиме спеціалізовану команду для роботи з технологіями Amazon Web Services із фокусом на обробці даних і штучному інтелекті, сервісами у сфері Data Science, кібербезпеки й аналітики для надання професійних послуг клієнтам в Україні та за кордоном.

"Ми раді підписанню Меморандуму про співпрацю з Київстаром і з нетерпінням чекаємо на підтримку цифрової трансформації та стратегічного переходу до хмарних технологій", — прокоментував Анджей Горава, керівник Amazon Web Services у Центральній та Східній Європі.

Він додав, що компанія та її рішення підтримують Україну, надаючи допомогу для більш ніж 350 організацій у сфері гуманітарної допомоги та захисту цифрової інфраструктури державних органів України, її університетів і бізнесу.

А співпраця Amazon із Київстаром демонструє незмінну привабливість України для міжнародного бізнесу навіть попри виклики та загрози воєнного часу.

"Ми завжди говоримо і показуємо своїми інвестиціями, що час інвестувати в Україну настав, тому ми раді бачити, що міжнародні компанії співпрацюють із Київстаром. Я радий бачити успішну співпрацю, яка підтримує український бізнес", — заявив Каан Терзіоглу, генеральний директор міжнародної групи VEON, яка є власником 100% Київстару. "Це важливий крок вперед у розширенні нашого портфоліо хмарних рішень для задоволення потреб наших клієнтів. Це дозволить нашим бізнес-клієнтам не лише диверсифікувати та мінімізувати потенційні бізнес-ризики, але й повністю задовольнити їхні індивідуальні вимоги "під ключ"", — розказав про перспективи розширення співпраці з Amazon Web Services Ілля Польшаков, директор з розвитку нових бізнесів Київстару.

Як повідомлялося, нідерландська VEON, яка має котирування на американській біржі NASDAQ, у жовтні оголосила про повний і безповоротний вихід з російського ринку.

Після цього компанія-власник українського телеком-оператора Київстар заявила про старт ініціативи "Invest in Ukraine NOW", спрямування власних інвестицій у розвиток телеком-інфраструктури та технологій Київстару розміром $600 млн.

Довгострокові інвестиційні стратегії для України та Київстару підтримує колишній держсекретар США Майк Помпео, партнер стратегічної ініціативи для України Impact Investments, який увійшов до Ради директорів Київстару.