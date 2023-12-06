Пільговий період реєстрації компанії через естонську e-Residency продовжили до кінця 2024 року

Повернення зборів при реєстрації підприємства через e-Residency буде чинним до кінця 2024 року. Завдяки цьому українські підприємці можуть отримати відшкодування у розмірі до 400 євро. Це включає відшкодування державного мита у розмірі 100-130 євро та 265 євро за реєстрацію компанії в Естонії через визначених провайдерів.

Така ініціатива покликана підтримати українські компанії під час повномасштабного вторгнення росії, а також розширити можливості для їхньої роботи із ринком ЄС.

Програма e-Residency дає можливість українському бізнесу швидко та легально отримати електронну ID-картку та відкрити власну компанію у країні Євросоюзу. Це, своєю чергою, дає легший доступ до іноземних ринків.

Станом на 2023 рік у програмі e-Residency є активні представники українських виробництв. Усі потужності в них знаходяться в Україні, тут працює основна команда, проте склади для відправки товарів клієнтам по всьому світу орендовані в Естонії.

Завдяки е-резидентству вони можуть витрачати менше часу на бюрократичні процедури. Натомість спрямувати його на швидке відновлення, розвиток та освоєння нових ринків, зокрема і європейських. Це дає ряд переваг для ведення бізнесу та експорту продукції.

Цифрове посвідчення e-Residency (ID-картку) видає уряд Естонії. Воно дозволяє безпечно проходити автентифікацію та підписувати документи онлайн за допомогою електронного підпису. Саме посвідчення можна забрати у Посольстві Естонії в Україні.

Тому незалежно від того, чи ви тільки починаєте, чи вже розвиваєте бізнес, з e-Residency у вас є 100% цифровий англомовний доступ у будь-який час до своєї компанії у ЄС. Цікавий факт — Естонія є світовим рекордсменом з найшвидшої реєстрації компанії.

У 2022 році підприємець зареєстрував свій бізнес на сцені конференції London Tech Week через естонську e-Residency всього за 15 хвилин 33 секунди.

Бути е-резидентом також означає бути частиною глобальної спільноти цифрових підприємців та професіоналів. Це може забезпечити цінні можливості для нетворкінгу, доступу до знань та підтримки колег, що може бути особливо корисним для українців, які прагнуть розширити свої ділові та професійні зв’язки.

Як оформити повернення адміністративного збору та оплати за реєстрацію компанії у розмірі до 400 євро?

На відшкодування витрат можна податися, якщо протягом 1 календарного року з моменту реєстрації у програмі e-Residency ви заснували компанію. Вам потрібно співпрацювати з одним із постачальників послуг зі списку, що наведений за посиланням.

Повернення коштів здійснюється через такого партнера.

Програмою скористалися вже майже 7 тис. українців з моменту запуску програми. Більше деталей можете переглянути на сайті e-Residency.