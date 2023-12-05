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Блокада пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною завершилась

Вівторок, 5 грудня 2023, 09:16 - Ігор Пилипів
 
getty images

Пункт пропуску "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною розблоковано, рух вантажівок відбувається у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Блокаду пункту пропуску з Словаччиною призупинено. Пропуск вантажівок через "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі", – зазначив Деркач.

Заступник міністра додав, що наразі продовжується робота із словацькими колегами щодо запобігання подальших протестів.

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Крім того, Деркач додав, що Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. 

Він також наголосив, що зараз міністерство проводить багато непублічної роботи та комунікації з партнерами, щоб розблокувати інші пункти пропуску.  

Нагадаємо:

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В Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські блокувальники кордону.

Словаччина Мінвідновлення експорт
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