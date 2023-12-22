Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення бізнесу в Криму

Інвестиційна компанія Dragon Capital спростувала опубліковану в ЗМІ інформацію про нібито ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві компанії 22 грудня.

"У зв'язку з поширенням неправдивих відомостей деякими інформаційними агентствами, Dragon Capital офіційно повідомляє, що жодна з компаній групи Dragon Capital і Томаш Фіала особисто не мають бізнесу прямо або побічно в тимчасово окупованому Криму або в Російській Федерації", - наголошується в заяві.

Нагадуємо:

Реклама:

Напередодні деякі медіа вийшли з твердженням, що чеський підприємець і гендиректор української інвесткомпанії "Dragon Capital" Томаш Фіала через компанію Arricano Real Estate РLC нібито зберіг бізнес у Криму.

Водночас згідно з інформацією на сайті Arricano, компанія володіє і управляє чотирма ТРЦ в Україні орендною площею понад 180 тис. кв. м: ТРЦ "РайОН" і ТРК "Проспект" (обидва - Київ), ТРК City Mall (Запоріжжя) і ТРК "Солнечная Галерея" (Кривий Ріг). Крім того їй належить 49,9% акцій ТРК Sky Mall, а також земельні ділянки для майбутнього будівництва.