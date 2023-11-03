Кабмін схвалив експериментальний проєкт реєстрації домашніх тварин

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Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства цифрової трансформації про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 3 листопада.

За словами Мельничука, мета пілотного проєкту з ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин:

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отримання оперативної та достовірної інформації про домашніх тварин,

здійснення контролю за їхньою чисельністю та розмноженням,

вакцинація проти сказу,

забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

Кабінет Міністрів також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту.