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Кабмін схвалив експериментальний проєкт реєстрації домашніх тварин

П'ятниця, 3 листопада 2023, 16:24
 
Getty Images

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства цифрової трансформації про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 3 листопада.

За словами Мельничука, мета пілотного проєкту з ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин:

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  • отримання оперативної та достовірної інформації про домашніх тварин, 
  • здійснення контролю за їхньою чисельністю та розмноженням, 
  • вакцинація проти сказу,
  • забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

Кабінет Міністрів також затвердив порядок реалізації цього експериментального проєкту.

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