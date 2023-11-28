Новини 28 листопада: приватизація Ощадбанку, закони проти аграріїв, в'язниця за нафту з РФ

США пригрозили в'язницею. Мінфін США розіслав листи близько 30 фірмам, що контролюють до сотні нафтових танкерів, у яких міститься попередження про тюремне ув'язнення в разі порушення цінової стелі для російської нафти.

Санкції проти російського ВПК. До 12-го пакету санкцій ЄС, який готують, включено важливий елемент - заходи, спрямовані на придушення здатності РФ виробляти ракети і безпілотники.

Бюджет-2024. Президент Володимир Зеленський підписав головний кошторис країни на 2024 рік.

Розблокування кордону з Польщею. Одна з асоціацій польських перевізників, не залучена до блокування кордону з Україною, запропонувала своє бачення компромісу, що частково задовольнив би інтереси блокувальників.

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Проблеми на словацькому кордоні. Словацькі перевізники погрожують з 1 грудня заблокувати головний пункт пропуску країни на кордоні з Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників.

Законопроєкти, що створюють загрозу. Схвалені Радою в першому читанні законопроєкти №10168-2 та №10169-2, які просуваються як захід для зменшення нелегального експорту аграрної продукції з України, створюють реальні ризики для сумлінних експортерів, ставлячи їх у важкі та несприятливі умови.

Приватизація Ощадбанку. Державний Ощадбанк можна буде приватизувати через 4 роки після завершення війни з Росією.

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Географічні назви Криму. У Криму повернуть історичні топоніми кримськотатарською мовою.

Метро на Троєщину. Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об'єктів хочуть закласти в Міську цільову програму розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки.

Ще один McDonald's. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 27 листопада розпочала роботу у Кропивницькому - заклад розташований в центрі міста на вул. Велика Перспективна, 45/9.

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