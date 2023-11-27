Фінська компанія постачає до Росії запчастини до вантажівок – ЗМІ
Фінська компанія HD-Parts продовжує експортувати вантажівки та запчастини до них у Росію на мільйони євро.
Про це повідомляє Yle MOT
Зазначається, що HD-Parts займається постачаннями запчастин до шведських вантажівок Volvo та Scania, отримуючи їх безпосередньо від заводів у Китаї, Гонконгу, Тайваню. Такий маршрут автозапчастин був побудований, оскільки у фірми немає зв'язків зі шведськими автомобільними компаніями.
У розслідуванні йдеться, що Лассе Ліндквіст, який є головою правління компанії заперечив будь-яке порушення санкційних обмежень, стверджуючи, що митниця ретельно перевіряла і затверджувала всі постачання в Росію, і в нього є всі необхідні документи.
Натомість видання проаналізувало перелік запчастин, експортованих HD-Parts до РФ, та зробила висновок, що багато деталей відповідають списку санкційних товарів.
За словами експерта із санкцій Ерленда Бйордведта, HD-Parts може стати найбільшим постачальником запчастин для вантажівок у Росії в західному світі.
Додається, що окрім запчастин компанія відправляла до РФ й самі вантажівки Volvo та Scania. За період великої війни було доставлено декілька вживаних вантажівок, а також причепів інших марок. Ці постачання оцінюються в сотні тисяч євро.
Нагадаємо:
Фінський банк Suupohjan Osuuspankki дозволив наближеному до Путіна російському олігарху Борису Ротенбергу зняти готівку своєї компанії безпосередньо перед тим, як проти нього були запроваджені санкції Європейського Союзу.