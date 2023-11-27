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Фінська компанія постачає до Росії запчастини до вантажівок – ЗМІ

Понеділок, 27 листопада 2023, 13:00 - Ігор Пилипів

Фінська компанія HD-Parts продовжує експортувати вантажівки та запчастини до них у Росію на мільйони євро. 

Про це повідомляє Yle MOT

Зазначається, що HD-Parts займається постачаннями запчастин до шведських вантажівок Volvo та Scania, отримуючи їх безпосередньо від заводів у Китаї, Гонконгу, Тайваню. Такий маршрут автозапчастин був побудований, оскільки у фірми немає зв'язків зі шведськими автомобільними компаніями.

У розслідуванні йдеться, що Лассе Ліндквіст, який є головою правління компанії заперечив будь-яке порушення санкційних обмежень, стверджуючи, що митниця ретельно перевіряла і затверджувала всі постачання в Росію, і в нього є всі необхідні документи.

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Натомість видання проаналізувало перелік запчастин, експортованих HD-Parts до РФ, та зробила висновок, що багато деталей відповідають списку санкційних товарів. 

За словами експерта із санкцій Ерленда Бйордведта, HD-Parts може стати найбільшим постачальником запчастин для вантажівок у Росії в західному світі.

Додається, що окрім запчастин компанія відправляла до РФ й самі вантажівки Volvo та Scania. За період великої війни було доставлено декілька вживаних вантажівок, а також причепів інших марок. Ці постачання оцінюються в сотні тисяч євро.

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Нагадаємо:

Фінський банк Suupohjan Osuuspankki дозволив наближеному до Путіна російському олігарху Борису Ротенбергу зняти готівку своєї компанії безпосередньо перед тим, як проти нього були запроваджені санкції Європейського Союзу.

Фінляндія санкції Росія компанії
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