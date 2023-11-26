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Укр / Рус

Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine

Неділя, 26 листопада 2023, 18:00

Швейцарія через всесвітню продовольчу програму виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) на ініціативу Grain From Ukraine. 

Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні у X. 

"Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 млн франків до всесвітньої продовольчої програми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 

Шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine. 

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Європейська комісія виділить 50 млн євро для відновлення української портової інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів.

У рамках ініціативи Grain from Ukraine Литва до кінця цього року виділить 2 млн євро і готова підвищити транзитні спроможності своїх портів для українського експорту.

Україна отримає військові кораблі від партнерів для захисту суден, що перевозять зерно, у Чорному морі.

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Економічна правда
Укр / Рус
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