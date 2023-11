Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine

Швейцарія через всесвітню продовольчу програму виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) на ініціативу Grain From Ukraine.

Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні у X.

"Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 млн франків до всесвітньої продовольчої програми", – йдеться у повідомленні.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j

