Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine
Швейцарія через всесвітню продовольчу програму виділить 3 млн франків (понад 3 млн євро) на ініціативу Grain From Ukraine.
Про це повідомило посольство Швейцарії в Україні у X.
"Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 млн франків до всесвітньої продовольчої програми", – йдеться у повідомленні.
During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP
As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6jРеклама:— Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) November 26, 2023
Нагадаємо:
Шведський уряд виділить понад 8,7 млн євро через всесвітню продовольчу програму на ініціативу Grain From Ukraine.
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Україна отримає військові кораблі від партнерів для захисту суден, що перевозять зерно, у Чорному морі.