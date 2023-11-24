Росія хоче конкурувати із Заходом у сфері ШІ 

Росія готує власну стратегію розвитку штучного інтелекту, щоб не дозволити Заходу розвивати монополію у цій сфері.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на конференції зі ШІ в Москві разом із головою Сбербанку Германом Грефом, Путін заявив, що заборонити ШІ неможливо, попри подекуди тривожні етичні та соціальні наслідки нових технологій.

Крім того, він додав, що не можна дозволити Заходу розвивати монополію у сфері ШІ. Тому в РФ незабаром буде затверджена набагато амбітніша російська стратегія розвитку ШІ.

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Наразі Китай і США лідирують у розробці ШІ, який, на думку багатьох дослідників і світових лідерів, трансформує світ і зробить революцію в суспільстві, подібно до впровадження комп'ютерів у XX столітті.

Російський диктатор попередив, що деякі західні пошукові системи та генеративні моделі ігнорують або навіть скасовують російську мову та культуру. Такі західні алгоритми, за його словами, по суті вважають, що Росії не існує.

"Звичайно, монополія і домінування таких систем, таких чужорідних систем є неприйнятною і небезпечною", - сказав він.

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За його словами, нова стратегія внесе значні зміни, включаючи "розширення фундаментальних і прикладних досліджень в області генеративного ШІ і великих мовних моделей.

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Економічна правда.