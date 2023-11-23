Скільки в Україні конструктивного капіталу і чому це важливо — презентація дослідження

Центр економічної стратегії запрошує вас долучитися до презентації дослідження про конструктивний капітал в Україні та його обговорення у форматі круглого столу.

Подія відбудеться 29 листопада о 17:00, зареєструватися можна за посиланням.

На відміну від корозійного капіталу (до якого відноситься олігархічний, російський, китайський капітали), який ми досліджували раніше — конструктивний капітал представляє український бізнес, який непов’язаний з державою, олігархами, підсанкційними компаніями чи Росією.

Конструктивний капітал відіграв ключову роль у розбудові конкурентної ринкової економіки в Україні. Поки іноземні інвестиції у Центральній Європі формували ландшафт нової посткомуністичної економіки, в Україні цю роль відіграв саме місцевий капітал

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У нашій роботі ми порахували скільки такого капіталу зараз працює в Україні і як його можна розвинути.

Особливу увагу у дослідженні приділено малому та середньому бізнесу — компаніям не пов’язаним з приватизацією радянських державних підприємств.

Розклад події:

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17:00 – 17:20 Презентація дослідження, Володимир Ланда, старший економіст ЦЕС

17:20 – 18:30 Обговорення результатів дослідження у форматі круглого столу.

Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський

Дослідження та презентація проводяться за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Медіапартнер заходу — Економічна правда.