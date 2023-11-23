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Блокада кордону: у напрямку руху пункту пропуску "Шегині" почали блокувати рух вантажівок

Четвер, 23 листопада 2023, 12:22 - Анастасія Жарикова

У Польщі 23 листопада перед пунктом пропуску на польсько-українському кордоні "Медика" розпочалось блокування руху вантажівок, воно може тривати до 26 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Пункт пропуску "Медика" суміжний з українським пунктом пропуску "Шегині".

Зазначається, що через блокування можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

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"Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається", – додали прикордонники.

Нагадуємо:

Організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць – до 1 лютого 2024 року.

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Федерація роботодавців Україна оцінила збитки, які зазнала економіка України через блокування кордону польськими перевізниками, у понад 400 мільйонів євро.

Польща Україна транспорт Держприкордонслужба
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Економічна правда
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