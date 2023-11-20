Українські бренди BAYADERA GROUP узяли участь в TFWA World у Франції

BAYADERA GROUP виповнюється 32 роки, час українським напоям завойовувати світ.

У 2023 році BAYADERA GROUP посідає 2-ге місце серед українських експортерів горілки. За цей рік компанія відкрила нових дистриб’юторів у Польщі, Німеччині, Ісландії, Швеції, Італії та Канаді. Особливою подією стала участь українських брендів на виставці TFWA World у Каннах.

Виставка Tax Free World Association проходила з 1 по 5 жовтня у Каннах і зібрала майже 500 компаній та 7 385 учасників. У 2023-му кількість учасників виставки виросла на 23% у порівнянні з 2022-м роком.

За словами представників експортного департаменту компанії, закордоном є відчутною лояльність, підтримка і цікавість до української продукції.

Тож представники BAYADERA GROUP провели 33 ділові зустрічі з партнерами з США, Франції, Німеччини, Італії, Португалії, Нідерландів, Скандинавських країн, Камеруну, Катару, ОАЄ, Сінгапуру.

Відтак у Франції відвідувачі заходу дегустували горілки Harvest Day, AVOKADO, Hlibny Dar, Nikita, Kozak, Rada, Celsius та ігристе Marengo. Тому було украй важливо почути щиру експертну думку щодо справжнього рівня української продукції.

І більшість відгуків – це 100% позитив, що надихає працювати далі, хоча це достатньо складно у воюючій країні.

Вже традиційно на іноземному ринку Україну представляв і бренд-флагман компанії – HLIBNY DAR – українська горілка, у якій ідеально поєднується м'який смак та сорокаградусна міцність.

HLIBNY DAR входить до ТОП-5 найпопулярніших горілок світу згідно з незалежним рейтингом Millionaires' Club: The Vodka List 2023 by Drinks International.

Горілка створюється за унікальною технологією, що змішує спирт класу "Люкс" та артезіанську воду. Спирт виготовляється з зерна преміум-класу, зібраного з українського чорнозему. Горілка витримується 24 години, після чого проходить вісім етапів фільтрації.

Пляшка "HLIBNY DAR. HARVEST DAY" має довгасту плескату форму виконану з абсолютно прозорого безбарвного скла. Рельєфні написи – назва бренду та рік заснування й інші відзнаки видавлені прямо на склі та дублюються на етикетці, що захищає пляшку від підробок.

Дата розливу на пляшці повинна співпадати з датою, вказаною на внутрішній частині ковпачка, що підтверджує оригінальність. Для експорту розробили оновлену смакову версію горілки – Harvest Day: "Spiced Vanilla" та "Wild Berries". Споживачі закордоном більше тяжіють до смакових горілок.

В компанії постійно докладають зусиль аби створювати продукт, що буде конкурентоспроможним на світовому рівні. Адже усе українське має бути якісним та гідно презентувати країну іноземним споживачам.

BAYADERA GROUP - один з найбільших українських виробників алкогольних напоїв, тож має на меті покращувати технологію виробництва та працювати надаючи робочі місця та поповнюючи державну скарбницю.

За даними Державної податкової служби, холдинг BAYADERA GROUP є найбільшим платником податків в алкогольній галузі України. З початку війни компанія сплатила понад 6,2 мільярди гривень податків до держбюджету.

Понад 10% прибутку віддають на ЗСУ. За час війни до лав Збройних Сил вступили 233 працівники холдингу. З лютого 2022 року холдинг спрямував 57 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

На ці кошти придбали автотранспорт, БпЛА, квадрокоптери з тепловізорами, дизельні генератори, портативний апарат для судинної хірургії, ліки, техніку, амуніцію, засоби захисту, тощо. З вірою в Україну, разом до Перемоги!