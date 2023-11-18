У Чорному морі підірвався балкер навантажений зерном – Reuters
Субота, 18 листопада 2023, 10:42 -
Торгове судно, що перевозило зерно, було легко пошкоджено біля узбережжя України. Воно, ймовірно, потрапило на плавучу морську міну.
Джерело: Reuters з посиланням на морських спеціалістів та інформаторів в українському уряді
Деталі: Чотири морські та торговельні джерела повідомили, що балкер Georgia S під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту Південний, коли зазнав пошкоджень у відкритому морі в четвер.
Джерело в українському уряді повідомило що, ймовірно, судно вразила плаваюча морська міна.
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Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п’ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца.
Передісторія:
- Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
- Як повідомляли, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.
- 16 жовтня танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.
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