Дунайське пароплавство відмовило росіянам у чартері пасажирського флоту

удп

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" відхилило пропозицію російської туристичної компанії передати їй у тайм-чартер пасажирський флот пароплавства.

Про це повідомила пресслужба УДП у Facebook.

В УДП розповіли, що останній рік постійно працюють над перезавантаженням роботи пасажирського флоту. Пароплавство шукає надійного партнера, готового взяти в управління теплоходи, й проводить перемовини з компаніями з Угорщини, Австрії, Словаччини, іншими міжнародними партнерами.

"Несподівано минулого тижня отримуємо лист від… "Самарського бюро путешествий и экскурсий". Пишуть, що готові брати на п’ять років у тайм-чартер наші теплоходи, витрати на підготовку до навігації беруть на себе.

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Складно сказати, що відбувається в голові у цих людей. В Ізмаїлі росіянам готові запропонувати лише підводну подорож в один кінець слідом за сумнозвісним крейсером "Москва"", - зазначили в УДП.

Інформацію про допитливе бюро подорожей з Самари передали СБУ.

"Щодо пасажирського флоту УДП, то ми відкриті до пропозицій, звісно, окрім компаній, які представляють рф або пов’язані з країною агресором", - додали в пресслужбі підприємства.

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УДП має на балансі чотири пасажирські теплоходи – "Дніпро", "Волга", "Україна" та "Молдавія", а також прогулянковий теплохід "Євгеній Косяков". Старі "Дніпро" та "Волга" вже давно не користуються попитом, перебувають в Ізмаїлі та використовуються як тимчасове житло.

"Молдавія" та "Україна", які після початку великої війни перебазували до австрійського Лінца, ще здатні працювати на річкових круїзах, але потребують чималих інвестицій.

Економічна правда