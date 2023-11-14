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Дунайське пароплавство відмовило росіянам у чартері пасажирського флоту

Вівторок, 14 листопада 2023, 09:58 - Анастасія Жарикова
 
удп

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" відхилило пропозицію російської туристичної компанії передати їй у тайм-чартер пасажирський флот пароплавства.

Про це повідомила пресслужба УДП у Facebook.

В УДП розповіли, що останній рік постійно працюють над перезавантаженням роботи пасажирського флоту. Пароплавство шукає надійного партнера, готового взяти в управління теплоходи, й проводить перемовини з компаніями з Угорщини, Австрії, Словаччини, іншими міжнародними партнерами.

"Несподівано минулого тижня отримуємо лист від… "Самарського бюро путешествий и экскурсий". Пишуть, що готові брати на п’ять років у тайм-чартер наші теплоходи, витрати на підготовку до навігації беруть на себе.

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Складно сказати, що відбувається в голові у цих людей. В Ізмаїлі росіянам готові запропонувати лише підводну подорож в один кінець слідом за сумнозвісним крейсером "Москва"", - зазначили в УДП.

Інформацію про допитливе бюро подорожей з Самари передали СБУ. 

"Щодо пасажирського флоту УДП, то ми відкриті до пропозицій, звісно, окрім компаній, які представляють рф або пов’язані з країною агресором", - додали в пресслужбі підприємства.

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УДП має на балансі чотири пасажирські теплоходи – "Дніпро", "Волга", "Україна" та "Молдавія", а також прогулянковий теплохід "Євгеній Косяков". Старі "Дніпро" та "Волга" вже давно не користуються попитом, перебувають в Ізмаїлі та використовуються як тимчасове житло. 

"Молдавія" та "Україна", які після початку великої війни перебазували до австрійського Лінца, ще здатні працювати на річкових круїзах, але потребують чималих інвестицій.

Економічна правда

порти туризм
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