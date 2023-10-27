БК "Гефест" продовжує активно здавати свої житлові комплекси всупереч війні
План на наступні 12 місяців - реалізувати ще 100 000 квадратних метрів, повідомив СЕО "Гефест" Василіс Бумбурас.
Будівельна компанія "Гефест" розпочинає видачу ключів мешканцям ще одного житлового комплексу в Одесі - "Еллада 1". За 20 місяців війни "Гефест" реалізував 6 комплексів, а це близько 155 000 м² - 2304 квартири та 100 офісів.
Серед них – ЖК "Родос", ЖК "Акрополь 2", Клубний дім "Аполлон на Карантинній", апарт комплекс "Каліпсо", ЖК "Посейдон 1", ЖК "Еллада 1".
З початку війни в Україні будівельна компанія не зупиняла будівництво своїх об'єктів. Як зазначають у "Гефест", нові виклики стали причиною вдосконалювати та розробляти нові методики та підходи в роботі.
"Паралельно активно ведемо будівництво всіх наших об'єктів. План на наступні 12 місяців – реалізувати ще 100,000 м².
Скажу чесно: було нелегко. Купа проблем та організаційних питань, які довелося вирішувати за цей непростий період. Почався кадровий голод у зв'язку з масовими звільненнями, зупинилися постачання передоплачених матеріалів, які в результаті довелося купувати двічі.
Далися взнаки і блекаути. Це неповний перелік проблем, які ми вирішили в процесі заради позитивного результату для наших інвесторів. Їм окрема подяка за довіру", - зазначив СЕО "Гефест" Василіс Бумбурас.