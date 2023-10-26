Загальний внесок на розмінування країни від Київстар сягає понад 50 млн грн

У межах проєкту "Нам тут жити" від Київстар та фонду "Повернись живим" триває збір 175 млн грн для забезпечення транспортом та обладнанням 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

Мобільний оператор вдруге підтримує ініціативу благодійним внеском у 10 мільйонів грн. Наразі загальна сума допомоги від мобільного оператора на проєкт "Нам тут жити" складає вже понад 50 мільйон грн.*

Про надання додаткових інвестицій на закупівлю необхідного саперного спорядження оголосили під час візиту до БФ "Повернись живим" Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON, Огі Фабела, співзасновник і Почесний Голова Ради Директорів VEON та Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

"Для VEON і Kyivstar відновлення та реконструкція України розпочалися вже з першого дня війни. Ми пишаємося тим, що підтримуємо кампанію з розмінювання території, яка є дуже важливою гуманітарною ініціативою для того, щоб знову зробити Україну придатною для проживання мільйонів людей, які повертаються додому. Маю за честь повідомити про черговий благодійний внесок у розмірі 10 мільйонів гривень, для забезпечення команд саперів засобами для розмінювання", — прокоментував Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON.

"Нам тут жити" — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" за партнерської підтримки групи 1+1 media.

100% зібраних коштів будуть спрямованні на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для 146 інженерно-саперних груп ЗСУ.

Сучасне спорядження має убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупації.

"Ми вдячні фонду "Повернись живим", який є давнім і надійним партнером Київстар, за допомогу в реалізації такої важливої для країни ініціативи. Наразі на проєкт зібрано майже 122 млн грн. Ми закликаємо українців та бізнес долучатись, адже нам тут жити", — зазначив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

Завдяки зібраним коштам вже 51 інженерно-саперна група сил підтримки ЗСУ отримала пікапи, комплекти саперного спорядження та вибухозахисні костюми "Яровит".

"Сапери Сил підтримки — ті, хто працюють, зокрема, на лінії фронту або неподалік від неї. Вони першими розміновують звільнені українські території і дуже часто — з ризиком потрапити під ворожий обстріл. Надійний прохідний транспорт буквально стає запорукою їхнього порятунку в таких обставинах. Так само робить безпечнішою щоденну роботу саперів і спорядження, яким ми допомагаємо за проєктом "Нам тут жити". Дякуємо компанії "Київстар", усім відповідальним бізнесам і громадянам, які долучаються до допомоги", — коментує директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Спільний проєкт стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми збору у розмірі 175 мільйонів гривень. Кожен небайдужий може зробити свій внесок та відправити донат на сайті проєкту.

*З яких прямий благодійний внесок Київстар грн - 31,5 мільйона грн та 19 мільйонів грн перераховано завдяки підключенням Суперсили Допомога ЗСУ.