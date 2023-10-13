Новини 13 жовтня: яка ситуація з інтернетом перед зимою, на розмінування залучили пів мільярда євро

Про інтернет. Лише 37% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень. Це середній показник по Україні.

Про розмінування. Україна залучила близько 500 мільйонів євро на розмінування, які витратять на засоби обстеження, техніку та екіпірування саперів.

Про СБУ. СБУ та Офіс генпрокурора заявили про затриманння директора дніпропетровського заводу з виготовлення арматурної продукції, який продавав росіянам стратегічно важливі комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Про спонсорів війни. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів, індійську Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни.

Реклама:

Про Кримський міст. Нідерландська прокуратура оштрафувала чотири компанії та вісьмох осіб за порушення санкцій ЄС щодо Росії за допомогу в будівництві Керченського мосту.

Ексклюзив ЕП

Нова Кремнієва долина: як Genesis будує найбільшу стартап-спільноту в Центрально-Східній Європі

Реклама:

Українці хочуть створити одну з найбільших в Європі освітню екосистему, яка об'єднає фаундерів, інвесторів та досвід таких міжнародних компаній як Meta, AWS, Notion. Чи щось вийде з цього?