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Зеленський у суботу провів Ставку: говорили про захист енергетики та портів

Субота, 9 вересня 2023, 14:44 - Українська правда

Президент Володимир Зеленський у суботу, 9 вересня провів Ставку головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".

Деталі: Також увагу приділили захист прифронтових територій та підготовці до зими.

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Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. "Усі доручення роздані. Робота триває", - підкреслив президент.

Українська правда.

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