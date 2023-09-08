До Держслужби зайнятості з початку року звернулись пів мільйона громадян: скільки знайшли роботу
За перші вісім місяців року послугами Державної служби зайнятості скористались понад 523 тисячі громадян, половина з них отримували допомогу по безробіттю.
Про це повідомила Державна служба зайнятості.
Протягом січня-серпня цього року:395 тисяч осіб з майже пів мільйона громадян, які звернулись до Держслужби зайнятості, мали статус зареєстрованого безробітного.
Допомогу по безробіттю отримували 255 тисяч осіб. Нову роботу за допомогою служби знайшли 145,5 тисячі українців, з них 103,5 тисячі – зареєстрованих безробітних.
"Незмінною залишається тенденція високого попиту у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників", - зазначили в службі.
З початку року професійне навчання проходили понад 20 тисяч безробітних, з них у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості – 11,5 тисячі слухачів.
Найчастіше навчання проводилось за професіями продавець, кухар, швачка, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, електрогазозварник, тракторист.
Після закінчення навчання слухачі одержали документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.
Ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці отримали понад 12 тисяч громадян.
У громадських та інших тимчасових роботах брали участь понад 16,7 тис. осіб. Також Держслужба зайнятості видала 44,5 тисячі направлень для участі безробітних у суспільно корисних роботах у 19 областях України.
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