До Держслужби зайнятості з початку року звернулись пів мільйона громадян: скільки знайшли роботу

За перші вісім місяців року послугами Державної служби зайнятості скористались понад 523 тисячі громадян, половина з них отримували допомогу по безробіттю.

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Протягом січня-серпня цього року:395 тисяч осіб з майже пів мільйона громадян, які звернулись до Держслужби зайнятості, мали статус зареєстрованого безробітного.

Допомогу по безробіттю отримували 255 тисяч осіб. Нову роботу за допомогою служби знайшли 145,5 тисячі українців, з них 103,5 тисячі – зареєстрованих безробітних.

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"Незмінною залишається тенденція високого попиту у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників", - зазначили в службі.

З початку року професійне навчання проходили понад 20 тисяч безробітних, з них у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості – 11,5 тисячі слухачів.

Найчастіше навчання проводилось за професіями продавець, кухар, швачка, адміністратор, бухгалтер, касир, перукар, водій, електрогазозварник, тракторист.

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Після закінчення навчання слухачі одержали документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

Ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці отримали понад 12 тисяч громадян.

У громадських та інших тимчасових роботах брали участь понад 16,7 тис. осіб. Також Держслужба зайнятості видала 44,5 тисячі направлень для участі безробітних у суспільно корисних роботах у 19 областях України.

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Попри те, що кількість вакансій на сайтах працевлаштування в Україні продовжує зростати, майже дві третини цих вакансій припадає на п'ять областей.