Курс валют 18 серпня: гривня ослаблюється третій день поспіль
П'ятниця, 18 серпня 2023, 12:58 -
У п’ятницю, 18 серпня, гривня пришвидшила падіння проти долара та євро як на "чорному ринку", так і в касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,77 - 38,11 грн проти котирувань у 37,63 - 37,88 у четвер. Гривня ослаблюється третій день поспіль.
На цей же час "чорний" курс євро також зріс, і становив 41,49 - 41,80 грн проти курсу 41,25 - 41,64 грн за євро у четвер.
Реклама:
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,45 - 38,1 грн (курс на 17 серпня – 37,275 - 37,95 грн);
- Євро – 40,85 - 41,75 грн (курс на 17 серпня – 40,8 - 41,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,35 - 37,95 грн;
- Ощадбанк – 37,35 - 38,25 грн;
- Укрексімбанк – 37,45 - 38,25 грн;
- Райффайзен – 37,2 - 38,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
Реклама:
Економічна правда
Реклама: