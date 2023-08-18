Курс валют 18 серпня: гривня ослаблюється третій день поспіль

У п’ятницю, 18 серпня, гривня пришвидшила падіння проти долара та євро як на "чорному ринку", так і в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,77 - 38,11 грн проти котирувань у 37,63 - 37,88 у четвер. Гривня ослаблюється третій день поспіль.

На цей же час "чорний" курс євро також зріс, і становив 41,49 - 41,80 грн проти курсу 41,25 - 41,64 грн за євро у четвер.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,45 - 38,1 грн (курс на 17 серпня – 37,275 - 37,95 грн);

Євро – 40,85 - 41,75 грн (курс на 17 серпня – 40,8 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,35 - 37,95 грн;

Ощадбанк – 37,35 - 38,25 грн;

Укрексімбанк – 37,45 - 38,25 грн;

Райффайзен – 37,2 - 38,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда