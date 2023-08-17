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У Данії засудили росіянина за спробу шахрайства з Центробанком на $3,5 мільярда

Четвер, 17 серпня 2023, 09:51 - Ігор Пилипів

Данський суд засудив росіянина до трьох років ув'язнення і депортації за спробу шахрайства і підробки документів в афері на суму 3,5 млрд доларів проти Центрального банку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що 53-річний чоловік підробив документи і видавав себе за представника інвестиційної компанії, щоб змусити центральний банк виплатити йому гроші. 

За інформацію поліції, громадянин РФ був заарештований минулого року після того, як надіслав кілька електронних листів і навіть особисто з'явився в копенгагенському банку.

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Прокурор назвав цей випадок "незвичайним" і заявив, що центральний банк Данії швидко запідозрив росіянина і зв'язався з поліцією, йдеться в заяві.

Економічна правда. 

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Данія банк шахрайство РФ
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