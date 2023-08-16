У "Сенс Банку" планують кредитувати за програмами "5-7-9%" та "єОселя"

Після націоналізації "Сенс Банк" прагне приєднатися до різноманітних державних програм підтримки кредитування, зокрема, "єОселя" та "5-7-9".

Про це заявила т.в.о. голови правління банку Олена Зубченко, пише FinClub.

"Ми зараз говоримо про підтримку економіки. Ми будемо долучатися до програми "5-7-9%". Хочемо стати їх партнерами", - розповіла Зубченко.

За її словами, серед пріоритетів - і програма "єОселя".

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"Відносно іпотеки, ми побачили, що є команда іпотеки, яка була релокована і займалася іншими речами. Ми подумаємо, як її запустити і добре, що її зберегли. По "єОселі" ми так само дивимося і хотіли б долучитися. Тому що нам хочеться підтримати наших громадян, яким потрібно дати доступ до житла", - додала вона.

"Сенс Банк мабуть є з державних банків одним із найбільш готових по імплементації з технологічної точки зору всіх державних програм. І коли буде прийнято рішення (приєднатися. – ред.), проблем технологічних не буде", - додав незалежний член наглядової ради банку Ростислав Дюк.

Із 2022 року діяльність "Сенс Банку", коли він ще належав російським власникам, була обмежена НБУ, тому він не міг брати участь в державних програмах.

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Проте зараз НБУ поступово знімає обмеження з активних та пасивних операцій вже державного банку, пише видання.

"Деякі обмеження, які були критичні для нас, вже були зняті. Ми зараз розмовляємо з Нацбанком, поступово пишемо запити, щоб можна було проводити більше операцій з депозитами та кредитами", - пояснила Зубченко.

За її словами, "Сенс Банк" пише обгрунтування в НБУ по кожному послабленню, якого вони прагнуть. "Ми пишемо обгрунтування і пояснюємо чому нам це потрібно. І підтверджуємо, що все буде добре", - резюмувала вона.

Нагадуємо:

Керівник нещодавно націоналізованого "Сенс банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.

Тимчасовою виконуючою обов'язки голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня.

Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.

Економічна правда