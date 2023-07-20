СБУ викрила співробітницю УЗ, яка допомагала Росії готувати удар по логістичних шляхах Сил оборони

Співробітники Служби безпеки затримали посадовицю "Укрзалізниці", яка працювала на ворога та готувала повітряний удар Росії по логістичних шляхах української армії в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російські військові залучили посадовицю місцевого підрозділу УЗ до співпраці на початку 2023 року. За вказівкою кураторів вона збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони у місті Дніпро.

"Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів – зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання", – зазначили правоохоорнці.

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Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років в’язниці. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадуємо:

Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ "Укрзалізниця", яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт.

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