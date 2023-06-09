Відключення світла через підрив Каховської ГЕС все ж можливі - ДТЕК

У ДТЕК не виключають можливі відключення світла через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності", - зазначив Сахарук.

За його словами, енергетична система України наразі пристосовується до зменшення об'єму води, яка скидається в Каховське водосховище, і забезпечення достатнього рівня потужностей завдяки тепловим електростанціям (ТЕС).

При цьому, вранці 9 червня оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомляє, що минулої доби для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1200 МВт-год.

"Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій", - пояснили в Укренерго.

Нагадуємо:

7 червня 2023 року через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України з 20:00 до 23:00 брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.