Україна та Франція підписали угоду про тимчасове припинення виплат за державним боргом

фото: міністерство фінансів

Україна та Франція підписали угоду щодо призупинення виплат за державним боргом, яка дозволить знизити навантаження держбюджет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Угода була підписана під час зустрічі Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в Україні Етьєном де Понсеном та Міністр фінансів України Сергія Марченка.

За словами Марченка, призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни.

Нагадаємо:

Україна 14 вересня підписала меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за зовнішнім боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі.

Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.