Зеленський вимагає посилити глобальні санкції після нічних ударів Росії
Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ по українських містах вимагає посилити глобальні санкції проти Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", глава держави написав у своєму Twitter у п’ятницю вранці.
Зеленський назвав нічні події "ще однією ніччю російського терору".
"Ракети та безпілотники. 10 житлових будинків пошкоджено в Умані. В одному з них зруйновано цілий квартал. Станом на зараз: сім загиблих, є поранені", – розповів про наслідки російської атаки президент.
Він наголосив, що російське зло можна зупинити зброєю, і українські захисники це роблять. Водночас міжнародна спільнота повинна посилити санкційний режим щодо РФ, переконаний глава держави.
"Його (російське зло. – Ред.) можна зупинити санкціями – глобальні санкції мають бути посилені", – заявив Зеленський.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає нічні ракетні удари Росії по мирних містах ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16.
У ніч на п’ятницю Росія здійснила черговий ракетний удар по українських містах. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, сім людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані.
У Дніпрі загинули жінка і трирічна дитина, а в Українці на Київщині постраждала дитина і пошкоджені кілька квартир.