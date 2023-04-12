Майже 40% українських біженців у Польщі планують там залишитись – опитування

38% українських біженців залишаться у Польщі, 7% планують переїхати із Польщі в іншу країну, 55% повернуться в Україну.

Про це свідчать результати березневого опитування, проведеного міжнародною агенцією з працевлаштування Gremi Personal.

Із 55% опитаних, які заявили про плани повернутися в Україну більшість - 82% - кажуть, що приїдуть в Україну після перемоги. 8% відповіли, що збираються додому вже цієї весни, 6% планують повернутися влітку, і 4% - восени.

В опитуванні взяли участь 1270 українців, що знаходяться у Польщі від 24 лютого. Опитування проводилося протягом березня 2023 року.



Зазначається, що настрої українців помітно змінилися за останні пів року. Так, у жовтні 2022 року усього 17% респондентів відповіли, що не планують повертатися в Україну, 22,4% мали на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готувалися залишитися у Польщі щонайменше на рік та 25,6% планували повернутись як тільки закінчиться війна.



"Деяким людям вже нема куди повертатися, здебільшого, це люди зі Сходу та Півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато людей вже адаптувалися у Польщі, влаштувалися на роботу та віддали дітей у польські школи.

Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися", - прокоментувала директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

У компанії додали, що ще один фактор, який вплинув на плани українців залишитися - це відкриття українських бізнесів у Польщі.

"Починаючи з другої половини минулого року, понад 10 тис українських компаній відкрилися у Польщі, які прагнуть винаймати на роботу українців. Відтак у висококваліфікованих спеціалістів, які через війну були вимушені працювати на простих роботах, з'являється можливість обіймати гарні посади й отримувати польські зарплати.



Більшість українців, що знаходяться у Польщі тривалий час, вивчають або вже вивчили польську мову, що також відкриває нові горизонти на ринку працевлаштування", - йдеться у повідомленні.

Берзневе опитування показує, що лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову, стільки ж сказали, що вже вивчили її досконало. 30% респондентів вже можуть вільно спілкуватися, а 50% - у процесі вивчення, але зізнаються, що їм важко дається.



Польща прийняла найбільше українців серед усіх країн від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну - тут живуть близько 2 мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйонів наших громадян. За даними управління соціального страхування ZUS, офіційно працевлаштовані вже 739 тис українців.



Економічна правда