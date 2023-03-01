Військова допомога США для України вже перевищила витрати на 9 років війни в Афганістані

30 тисяч отримають не всі. Як змінилися зарплати та пенсії для військових з 1 лютого З чого складаються виплати військовим, чому держава урізала частину зарплат, що саме змінилося та як це вплине на пенсії нинішніх і колишніх військових.

Коли НБУ відмовиться від фіксованого курсу та як футбол впливає на валютний ринок. Інтерв'ю із заступником голови Що буде з українським ВВП, як на це впливають біженці, чи може Україна перейти на євро та що може статись з курсом та цінами в країні після війни.