Новини 28 лютого: ОЕСР відкриває офіс в Києві, Metro в переліку міжнародних спонсорів війни

Про зброю. Компоненти західного виробництва в зброї, яку Росія використовує у війні проти України та для скоєння воєнних злочинів, постачаються до країни-агресора протягом місяців після повномасштабного вторгнення.

Про пенсії. Українцям з найменшими пенсіями в березні підвищать виплати майже на 20% - для цієї категорії пенсіонерів індексація проводитиметься вперше.

Про водійські права. З 28 лютого українці отримали можливість обміняти своє водійське посвідчення у Чехії, дотепер серед країн ЄС це було можливо лише у Польщі.

Про ОЕСР. Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку розпочне свою роботу в Києві з 1 березня.

Про Metro. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Metro Cash & Carry через рішення керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

Ексклюзиви ЕП

Ракети не закінчуються. Як Росія продовжує збирати високоточну зброю із західних мікрочипів

Західні компоненти подвійного призначення продовжували надходити до Росії ще довго після її повномасштабного вторгнення в Україну. Вони і зараз використовуються в російській зброї. Про це свідчить нове дослідження.

Третій тиждень із світлом, але радіти зарано. У якому стані енергетична система України?

Останні тижні українці проводять зі світлом, однак Кремль досі хоче знищити енергосистему України. Завдяки чому люди отримують електрику майже без перебоїв та які виклики ще попереду?