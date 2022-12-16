В Україну прийшов перший вантаж обладнання для ремонту енергетики зі США – посол

Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури прибув до України зі Сполучених Штатів.

Про це написала у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає "Європейська правда".

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Сполучені Штати відправили Україні першу частину свого енергетичного обладнання вартістю близько 13 мільйонів доларів, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру країни після нападу зі сторони Росії.

Заява посла США пролунала на тлі чергового масованого ракетного обстрілу України Росією. У Повітряних силах повідомили, що вранці 16 грудня Росія здійснила масовану атаку понад 60 ракетами.

Речник Київської міської військової адміністрації повідомив, що понад 40 ракет летіли на Київ, з них 37 збили. Внаслідок влучання тих ракет, які досягли цілі, у столиці вперше за час масованих обстрілів зупинився метрополітен, повідомляють про затримку і міжміських потягів.

"Укренерго" через ракетні обстріли оголосило про надзвичайну ситуацію.

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Європейська правда