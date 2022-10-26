Зеленський змінив склад РНБО: ексголову НБУ Шевченка замінили чинним

сайт президента україни

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони ексголову Нацбанку Кирила Шевченка та замінив його новим очільником регулятора Андрієм Пишним.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Документ від 25 жовтня набрав чинності з моменту його публікації.

Нагадуємо:

Голова Національного Банку Кирило Шевченко 4 жовтня офіційно підтвердив, що йде у відставку.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях тоді ще чинному голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.





