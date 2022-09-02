ТЕК постачатиме газ Нацбанку

27 серпня Торгова електрична компанія брала участь у тендері Національного банку України (НБУ) на річну поставку 7 млн куб м газу на порталі ProZorro.

Серед конкурентів були ТОВ "ЄГАЗ", ТОВ "Благогаз збут", ТОВ "Укр Газ Ресурс", ТОВ "Екотехноінвест", ТОВ "АС", ТОВ "Енерджі Трейд Груп" та ТОВ "Еру Трейдінг".

За результатам тендеру ТЕК отримала перемогу.



В компанії переконані, що вибороти її компанії допомогли менеджери по роботі на газовому ринку України з тендерних закупівель та їхнє стратегічне бачення і планування.



Компанія обійшла найближчого конкурента з мінімально можливими ціновими показниками.

Як зазначають у ExPro Consalting, ТЕК це не тільки 50 тис куб м імпорту природного газу у 2017 році, але й 1 млн куб м у сховищі.

Компанія одна з перших у 2017 році в тестовому режимі імпортувала 50 тис куб м за добу з Угорщини.

Також Торгова електрична компанія має понад 1 млн куб м свого газу у сховищі.

За останні чотири місяці компанія поставила більше ніж 90 млн куб м природного газу своїм клієнтам займаючи далеко не останні місця у рейтингу постачальників природного газу.

Також ТЕК має 10 річний досвід в постачання електроенергії та входить в трійку енергопостачальників України