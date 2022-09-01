ТЕК поставить 7 млн куб м газу НБУ

Минулого четверга наша компанія брала участь у тендері Національного банку України (НБУ) на поставку 7 млн куб м газу на порталі ProZorro.

Серед конкурентів приймали участь доволі серйозні гравці ринку газу, а саме: ТОВ "ЄГАЗ", ТОВ "Благогаз Збут", ТОВ "УкрГазРесурс", ТОВ "Екотехноінвест", ТОВ "АС", ТОВ "Енерджі Трейд Груп" та ТОВ "Еру Трейдінг".

По результатам тендеру ТЕК отримало перемогу, в чому на сам перед є велика заслуга наших менеджерів по роботі на газовому ринку України з тендерних закупівель так як саме їх стратегічне бачення та планування дозволило вибороти ТЕК дану перемогу. Ми закінчили майже поруч з одним із наших конкурентів.

Перш за все дякуємо всім участникам та організаторам торгів за честну боротьбу яка, проходила з мінімально можливими ціновими показниками.

Також, хотіли б звернути увагу на статтю із ExPro Consalting, а саме на те, що компанія ТЕК це не тільки 50 тис куб м імпорту природного газу у 2017 році, і 1 млн куб м у сховищі.

Ми одні із перших у 2017 році в тестовому режимі імпортували 50 тис куб м за добу з Угорщини.

Так, ми маємо свій газ у сховищі понад 1 млн куб м.



За останні чотири місяці ТЕК поставила більше ніж 90 млн куб м природного газу своїм клієнтам займаючи далеко не останні місця у рейтингу постачальників природного газу.

Також компанія ТЕК має 10 річний досвід в постачання електроенергії та входить в трійці енергопостачальників України

А ще ми дуже любимо і цінуємо своїх клієнтів та надаємо їм професійні та комфорті умови співпраці, юридичний супровід, розробляємо та впроваджуємо безліч сучасних ефективних рішень, таких як: он-лайн кабінет, он-лайн калькулятор в якому можна дізнатися собівартість електричної енергії, електронний документообіг та багато інших інноваційних інструментів, які будуть анонсовані вже у вересні.