EDELDORF HILLS: нова візія

Зірки зійшлися: на Печерську будується видатний об’єкт, що стане окрасою столиці. Для цього є всі складові: унікальність концепції, вдало вписана у ландшафт, усвідомлення можливостей локації, розуміння потреб мешканців і містян.

Після приходу у проєкт EDELDORF HILLS керуючої компанії Futura Hata ініційовано його повне перезавантаження. Змінилася візія, що відбилося на архітектурі та наповненні.

За новою концепцією до назви комплексу приєднано "геотег" Hills. EDELDORF HILLS на Печерських пагорбах знаходиться поруч з монументом Батьківщині-Матері, Дніпром, Києво-Печерською лаврою, Наводницьким парком та Ботанічним садом. Місцевість здавна мала назву Царське село, а зараз це діловий центр столиці.

"Ми звикли до контрастних змін урбаністичних пейзажів, особливо, якщо йдеться про новобудови, і для нас було важливо зберегти історичні краєвиди, які стали титульними для столиці та відтворити автентичний стиль архітектури Києва. Розуміння того, що сьогодні EDELDORF HILLS — це дім з яскраво вираженим власним стилем серед архітектурно ідентичних забудов радянської доби, у якому з кожного вікна відкриваються історичні краєвиди, надихнуло нас. Стиль, дизайн, матеріали та декор, все в EDELDORF HILLS – це втілення преміального статусу з першої миті", — розповідає комерційна директорка проєкту Яніна Татарова.

Дві секції житлового комплексу матимуть 26 поверхів. Перші три займатимуть комерційні площі та закриті офіси, починаючи з четвертого — квартири з винятковими краєвидами.

Щоб реалізувати унікальний фасад залучили архітектурну студію BAUST.

"Принцип індивідуальності, максимальної виразності для нас дуже важливий, тому для EDELDORF HILLS прагнули розробити принципіально оригінальний матеріал оздоблення, щоб навіть візуально дім відрізнявся від споруд, що вже зведені в Києві. Смілива ідея – показати характер та надійність комплексу починаючи з фасаду. Відтворили фактуру окисненої міді в керамограніті. Обравши матеріал, ми розробили спеціальні технічні вимоги для виробників, щоб все від фактури до розмірів оздоблення – все перевищувало очікування", — коментує засновник студії Юрій Удальцов.

Будинок матиме лобі з роялем, каміном та бібліотекою, інтер’єр якого розроблений дизайн-студією YODEZEEN. Розмаїття розкішних текстур та деталей підкреслюватимуть характер EDELDORF HILLS. За візією YODEZEEN чотири стихії втілені в інтер'єрі. Камін — вогонь, басейн з фонтанами — вода, дерево та панорамні вікна від стелі до підлоги — повітря.

Особливе нововведення — концептуальні простори. На верхній терасі даху розташують басейн, видові джакузі, шампань бар, патіо з зоною барбекю і зону для занять йогою. На нижній — екозону з ландшафтним парком та водоспадом, оглядовий майданчик, кафе, дитячу ігрову зону, спортивні майданчики.

У будинку буде лаунж-ресторан, party-room з просторами відпочинку, дитяча тепла кімната і спортзал.

Складові затишку забезпечені: преміумматеріали, комбінація вікон SCHUKO та Rehau, безпека і приватність, консьєрж-сервіс 24/7, хімчистка, закритий трирівневий паркінг, швидкісні ліфти KONE зі спуском у паркінг.

EDELDORF HILLS перетворено на потужний магніт для інвестицій. Будинок з історією Києва у вікнах надихає на створення її нових сторінок.