Бізнес просить державу допомогти із виплатами мобілізованим співробітникам

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до уряду та парламенту з проханням розглянути можливість підтримки національних роботодавців за рахунок держресурсів та міжнародної допомоги Україні.

Про це йдеться у зверненні ЄБА.

"Для багатьох компаній наразі доволі складно утримати бізнес на плаву через брак оборотних коштів та забезпечити збереження заробітної плати мобілізованим працівникам. Зокрема, є підприємства, де до лав ЗСУ було мобілізовано більше третини працівників, що є суттєвим показником", - заявляють в асоціації.

Там додають, що обов’язок зберегти за мобілізованим працівником місце роботи, посаду та середній заробіток на час його військової служби покладається на підприємство законодавством.

ЄБА звернулась до уряду та парламенту, "зважаючи на складну ситуацію, у якій сьогодні опинились багато підприємств", з проханням розглянути можливість підтримки національних роботодавців за рахунок державних ресурсів та міжнародної допомоги Україні.

Зокрема, підтримати роботодавців у частині компенсації виплат мобілізованим працівникам.

Представники бізнесу також запевнили, що намагаються своєчасно виплатити заробітну плату працівникам навіть якщо підприємство було зруйноване чи зупинене.

Проте багато бізнесів наразі мають труднощі з доступом до сировини та логістикою, що суттєво ускладнює збереження чи відновлення темпів роботи.

Економічна правда