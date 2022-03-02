"Северсталь" припинила постачання до ЄС

Російська металургійна компанія "Северсталь" оголосила, що припиняє постачання в ЄС і перенаправляє потоки на інші ринки у зв'язку із запровадженням санкцій проти головного акціонера Олексія Мордашова.

Про це повідомляє "Комерсант".

"Северсталь" вже зіткнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівлі продукції.

Раніше ЄС ввів персональні санкції проти 26 росіян, серед яких мільярдер Олексій Мордашов, який володіє 77% "Сєвєрсталі". Потрапляння до списку означає заморожування коштів та активів бізнесмена в ЄС.

"У зв'язку з деякими проблемами у взаємодії з європейськими клієнтами "Северсталь" перенаправляє товарні потоки на альтернативні світові ринки", – йдеться у повідомленні компанії.

Європейський ринок є для компанії одним із найважливіших – за підсумками 2021 року 34% виторгу компанії припадало на Європу. Ймовірно, компанія буде змушена переорієнтувати постачання на Росію та Азію, однак це може чинити тиск на рентабельність.

Крім того, через триваліший цикл поставок переорієнтація на Азію може викликати додаткові відпливи в оборотний капітал, що негативно для показника FCF та дивідендів.

Раніше Мордашов заявив, що не розуміє, чому проти нього запровадили санкції. Мордашов та його сім'я посіли перше місце в останньому рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії.

Разом із Мордашовим під нові обмеження ЄС потрапили члени списку Forbes: співвласник USM Алішер Усманов, співвласники LetterOne Михайло Фрідман та Петр Авен, співвласник "Новатека" та "Сібура" Геннадій Тимченко, співвласник "Шереметьєво" Олександр Пономаренко.