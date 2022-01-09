Один з пріоритетних законопроектів для "слуг" у 2022 – рівні можливості по залученню коштів для громад

Один з пріорітетних законопроєктів на 2022 для фракції "Слуга народу" – №6472. Він має на меті прибрати дискримінацію в питанні залучення запозичень сільськими та селищними громадами.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, якого цитує сайт політсили "Слуга народу".

За його словами, наразі для сільських та селищних громад існують обмеження у залученні запозичень, тоді як для міських громад таких обмежень немає. При цьому чисельність населення у деяких міських і селищних громадах суттєво відрізняються.

Законопроєкт пропонує внести зміни до бюджетного кодексу та "зробити громади рівноправними з точки зору боротьби за запозичення".