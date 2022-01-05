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США обіцяють стабільне постачання ядерного палива Україні

Середа, 5 січня 2022, 12:15

Сполучені Штати Америки готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Джерело: Міністерство енергетики

Деталі: 4 січня відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Сторони обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.

Галущенко нагадав, що РФ заблокувала постачання в країну вугілля залізницею, Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, наразі основний шлях постачання вугілля – морський.

Також на зустрічі обговорювалася ситуація із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну. 

Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.

Квін запевнила, що США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.

Т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, який взяв участь у зустрічі,  подякував американській стороні за підтримку і засвідчив готовність спеціалістів компанії до подальшої співпраці з фахівцями США.

Окрему увагу на зустрічі сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.

Українська правда

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США енергетика

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