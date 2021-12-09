Всі розділи
Укр / Рус

Глава посольства США анонсувала санкції проти корупціонерів з України

Четвер, 9 грудня 2021, 12:48
 
unsplash

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала запровадження санкцій США проти українських корупціонерів.

Про це вона сказала на конференції "Сім років антикорупційної реформи" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "РБК-Україна".

"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті",  - сказала Квін, маючи на увазі саміт на підтримку демократії.

"Я також хотіла б сказати, що сьогодні о 17:30 поглянете, дуже важливе оголошення буде. У ньому йтиметься про санкції США, які показують рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте", - зазначила вона.

9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, США проведуть саміт за демократію, до участі у ньому запрошено і Україну.

Напередодні cаміту адміністрація президента США опублікувала амбітну стратегію протидії корупції, яка матиме значний вплив як на зовнішню політику США, так і на відносини з Україною.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США корупція

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сенат США відхилив вимогу Байдена щодо щеплень працівників приватних компаній 9 грудня 2021, 09:22
У проєкті оборонного бюджету США немає санкцій проти "Північного потоку-2", але є 300 млн доларів для України 8 грудня 2021, 10:05
ЗМІ: У США є угода з Німеччиною про закриття Nord Stream 2 у разі вторгнення РФ 8 грудня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!