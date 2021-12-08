Суд дозволив затримати ексміністра Демчишина

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Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання ексміністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, підозрюваного у закупівлі вугілля з окупованих територій.

Деталі: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу суду від 25 листопада, оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень 7 грудня

Дослівно з ухвали: "Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Зазначається, що постанова діє впродовж 6 місяців з дати прийняття.

У тексті постанови не вказане ім'я підозрюваного, але повідомляється, що 2 грудня 2014 року він вступив на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Також зазначено, що Демчишину направляли повідомлення про підозру через житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання, через вручення повідомлення дорослому родичеві, а також поштовим зв'язком на останні відомі адреси реєстрації та проживання.

Крім того, підозрюваного 4 рази викликали на допит до слідчого, але він не прийшов.

Демчишин обіймав посаду міністра енергетики з грудня 2014 року по квітень 2016 року.

Передісторія:

12 листопада правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації (ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 ККУ).

Українська правда