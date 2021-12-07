Київ позичить €100 млн, щоб купити 137 тролейбусів і 50 вагонів метро

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Київ у 2021 році візьме кредит до 100 мільйонів євро у Європейського інвестиційного банку, щоб купити 137 тролейбусів і 50 вагонів метро.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на рішення Київради, прийняте 7 грудня

Пряма мова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника: "Заплановано запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості".

Деталі: Зокрема, планують придбати 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра та 72 – довжиною понад 18,5 метра з низькою підлогою. А також 50 нових вагонів метро з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

Поворозник повідомив, що строк запозичення – до 15 років, включаючи пільговий період 3 роки. Гранична відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 1,85% річних у євро.

Українська правда