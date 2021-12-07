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Київ і 8 областей полишили "червону" зону, ще 7 – на межі

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:29
 
unsplash

Станом на 7 грудня столиця та 12 областей перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки, ще 7 втратили ознаки "червоної" зони і незабаром можуть вийти з неї.

Джерело: МОЗ

Деталі: Наразі до жовтого рівня епіднебезпеки віднесені Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

10 областей залишаються у "червоній" зоні: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська. 

Водночас ознаки "червоної" зони втратили Вінницька, Волинська, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька та Черкаська області. Якщо така динаміка збережеться, то ці області можуть полишити "червону" зону.

Полтавська і Донецька області наразі "помаранчеві".

 
ДЖЕРЕЛО: МОЗ

Станом на 7 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування covid-хворих.

Що було раніше: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести 8 областей та Київ до "жовтої" зони з 7 грудня.

Українська правда

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