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В Україні запустили вайбер-бот, що сповіщає про якість повітря
Вівторок, 7 грудня 2021, 11:25
Безкоштовний бот Повітря NOW інформує у режимі реального часу про забруднення у Києві та передмісті, Львові та Одесі.
Команда ЛУН Місто Air запустила безкоштовний вайбер-бот Повітря NOW, що надсилає сповіщення про якість повітря у Києві, Львові та Одесі. У цих містах проєкт має власні мережі станцій.
Для столиці вайбер-бот Повітря NOW надає інформацію не тільки по місту в цілому, а й по окремих мікрорайонах та містах-супутниках.
Як працює Повітря NOW?
У боті мінімум кнопок. За допомогою "Змінити район" можна обрати місто – Київ, Львів, Одеса, та мікрорайони, міста-супутники для столиці. "Увімкнути/Вимкнути автомоніторинг" допоможе активувати автоматичні сповіщення про погану якість повітря. Щоразу, коли кількість мікрочасточок буде сильно підвищена, у ваш бот буде приходити червона картинка з попередженням.
А за допомогою кнопки "Відправити локацію" можна отримати актуальні дані для вашого місця, навіть якщо ви не знаєте назв мікрорайонів у Києві.
Метод "світлофор"
Показники бота розроблені так, щоб бути максимально зрозумілими:
- зображення з зеленим фоном – повітря чисте, варто гуляти, провітрювати приміщення;
- жовтим – повітря прийнятне;
- помаранчевим – нездорове для чутливих осіб, зокрема дітей, літніх людей, людей з хронічними захворюваннями дихальної чи серцево-судинної системи;
- червоним – нездорове для всіх, варто закрити вікна та відмовитися від довгого перебування на відкритому повітрі.
Що моніторять станції ЛУН Місто Air?
Дані у бот поступають зі 135 станцій ЛУН Місто Air: 80 працює у Києві та передмісті, 25 – у Львові, 20 – в Одесі і ще близько 10 у різних містах, селах України – Херсоні, Умані, Житомирі, Стриї та інших.
Станції у режимі реального часу вимірюють концентрацію дрібнодисперсного пилу – PM 1, PM 2,5, PM 10. Ці наддрібні часточки ми не бачимо неозброєним оком, але через надмалий розмір вони можуть потрапляти у легені, кров і погано впливати на здоров’я.
Громадська система моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air – соціальний проєкт створений командою проєкту міських досліджень ЛУН Місто та командою науковців Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем університету Шевченка.
Крім вайбер-бота ЛУН Місто Air має ще низку сервісів для отримання даних у реальному часі:
- карта ЛУН Місто Air (Київ, Львів, Одеса)
- віджеті для iPhone та Apple Watch (Київ, Львів, Одеса)
- телеграм-бот Повітря NOW (Київ)
- віджет для Google Chrome (Київ)
- міські екрани Повітря NOW (Київ)
- інформери у медіа (Київ)
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