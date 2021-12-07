В Україні запустили вайбер-бот, що сповіщає про якість повітря

Ілюстрація: ЛУН

Безкоштовний бот Повітря NOW інформує у режимі реального часу про забруднення у Києві та передмісті, Львові та Одесі.



Команда ЛУН Місто Air запустила безкоштовний Команда ЛУН Місто Air запустила безкоштовний вайбер-бот Повітря NOW , що надсилає сповіщення про якість повітря у Києві, Львові та Одесі. У цих містах проєкт має власні мережі станцій.



Для столиці вайбер-бот Повітря NOW надає інформацію не тільки по місту в цілому, а й по окремих мікрорайонах та містах-супутниках.



Як працює Повітря NOW?



У боті мінімум кнопок. За допомогою "Змінити район" можна обрати місто – Київ, Львів, Одеса, та мікрорайони, міста-супутники для столиці. "Увімкнути/Вимкнути автомоніторинг" допоможе активувати автоматичні сповіщення про погану якість повітря. Щоразу, коли кількість мікрочасточок буде сильно підвищена, у ваш бот буде приходити червона картинка з попередженням.



А за допомогою кнопки "Відправити локацію" можна отримати актуальні дані для вашого місця, навіть якщо ви не знаєте назв мікрорайонів у Києві.



Метод "світлофор"



Показники бота розроблені так, щоб бути максимально зрозумілими:

зображення з зеленим фоном – повітря чисте, варто гуляти, провітрювати приміщення;

жовтим – повітря прийнятне;

помаранчевим – нездорове для чутливих осіб, зокрема дітей, літніх людей, людей з хронічними захворюваннями дихальної чи серцево-судинної системи;

червоним – нездорове для всіх, варто закрити вікна та відмовитися від довгого перебування на відкритому повітрі. Показники бота розроблені так, щоб бути максимально зрозумілими:

Що моніторять станції ЛУН Місто Air?



Дані у бот поступають зі 135 станцій ЛУН Місто Air: 80 працює у Києві та передмісті, 25 – у Львові, 20 – в Одесі і ще близько 10 у різних містах, селах України – Херсоні, Умані, Житомирі, Стриї та інших.