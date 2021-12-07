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В Україні запустили вайбер-бот, що сповіщає про якість повітря

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:25
 
Ілюстрація: ЛУН
Безкоштовний бот Повітря NOW інформує у режимі реального часу про забруднення у Києві та передмісті, Львові та Одесі.

Команда ЛУН Місто Air запустила безкоштовний вайбер-бот Повітря NOW, що надсилає сповіщення про якість повітря у Києві, Львові та Одесі. У цих містах проєкт має власні мережі станцій.

Для столиці вайбер-бот Повітря NOW надає інформацію не тільки по місту в цілому, а й по окремих мікрорайонах та містах-супутниках.

Як працює Повітря NOW?

У боті мінімум кнопок. За допомогою "Змінити район" можна обрати місто – Київ, Львів, Одеса, та мікрорайони, міста-супутники для столиці. "Увімкнути/Вимкнути автомоніторинг" допоможе активувати автоматичні сповіщення про погану якість повітря. Щоразу, коли кількість мікрочасточок буде сильно підвищена, у ваш бот буде приходити червона картинка з попередженням.

А за допомогою кнопки "Відправити локацію" можна отримати актуальні дані для вашого місця, навіть якщо ви не знаєте назв мікрорайонів у Києві.
 
Метод "світлофор"

Показники бота розроблені так, щоб бути максимально зрозумілими:
  • зображення з зеленим фоном – повітря чисте, варто гуляти, провітрювати приміщення;
  • жовтим – повітря прийнятне;
  • помаранчевим – нездорове для чутливих осіб, зокрема дітей, літніх людей, людей з хронічними захворюваннями дихальної чи серцево-судинної системи;
  • червоним – нездорове для всіх, варто закрити вікна та відмовитися від довгого перебування на відкритому повітрі.

Що моніторять станції ЛУН Місто Air?

Дані у бот поступають зі 135 станцій ЛУН Місто Air: 80 працює у Києві та передмісті, 25 – у Львові, 20 – в Одесі і ще близько 10 у різних містах, селах України – Херсоні, Умані, Житомирі, Стриї та інших.

Станції у режимі реального часу вимірюють концентрацію дрібнодисперсного пилу – PM 1, PM 2,5, PM 10. Ці наддрібні часточки ми не бачимо неозброєним оком, але через надмалий розмір вони можуть потрапляти у легені, кров і погано впливати на здоров’я.

Громадська система моніторингу якості повітря ЛУН Місто Air – соціальний проєкт створений командою проєкту міських досліджень ЛУН Місто та командою науковців Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем університету Шевченка.

Крім вайбер-бота ЛУН Місто Air має ще низку сервісів для отримання даних у реальному часі:

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Економічна правда
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