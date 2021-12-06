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Білорусь заборонила ввезення товарів з ЄС, США і Британії у відповідь на санкції

Понеділок, 6 грудня 2021, 13:57

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які застосовують санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Білорусі, пише "Європейська правда".

"Уряд Республіки Білорусь прийняв рішення про запровадження заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції. Відповідна постанова буде підписана у найкоротші терміни", - йдеться у заяві.

Білоруський уряд має намір вжити "необхідних заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн".

Також повідомляється, що будуть вжиті кроки щодо авіаперевізників із країн Європейського Союзу та Великої Британії у відповідь на санкції проти білоруської авіаційної галузі.

Крім того, розширено списки осіб, чий в'їзд на територію Білорусі є небажаним.

У заяві наголошується, що Білорусь продовжить "реалізацію союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією, а також налагодження міцних торговельно-економічних зв'язків з партнерами по ЄАЕС та з країнами "дальньої дуги".

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

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Європейська правда

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