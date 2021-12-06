ARX та ARX life присвоєно найвищий рейтинг фінансової стійкості ua AAA.

ARX life

24 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" ухвалив рішення про присвоєння кредитного рейтингу/рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховикам ARX та ARX life за національною шкалою на рівні ua AAA.



Це найвищий рейтинг із можливих. Страховик із рейтингом uaААА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками.

Рішення про присвоєння рейтингу було ухвалено на підставі аналізу основних показників компаній ARX та ARX life:



1) Компанії є найбільшими гравцями ринку, характеризуються гарною рентабельністю та високим рівнем власного капіталу



2) Компанії сформували високий запас ліквідних активів найвищої якості для забезпечення безперебійної діяльності



3) Компанії ведуть консервативну політику управління активами.



4) Обидва страховики дотримуються нормативів платоспроможності та достатності капіталу, нормативів ризиковості операцій та нормативів якості активів.



5) Основний власник ARX та ARX life – Fairfax Financial Holdings Limited – є холдинговою компанією, яка через свої дочірні компанії займається переважно страхуванням від нещасних випадків, страхуванням майна та управлінням інвестиціями. Акції Fairfax котируться на фондовій біржі Торонто. На думку Агентства, основний акціонер компаній здатний забезпечити Страховику безпрецедентно високий (найвищий із можливих) рівень зовнішньої підтримки.



6) Присутність ЄБРР у складі акціонерів Компанії також є значним позитивним фактором, оскільки ЄБРР має не лише значний досвід роботи в Україні, а й високий рівень експертизи в українському фінансовому секторі.



За 9 місяців 2021 року сума зібраних премій ARX склала понад 2,5 млрд грн, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. За 9 місяців компанія ARX виплатила своїм клієнтам понад 942 млн грн, що на 29% більше ніж рік тому.

Сума зібраних премій компанії страхування життя ARX Life склала 192,7 млн. гривень, що на 23% більше, ніж минулого року. Сума виплат становить 37,4 млн грн.