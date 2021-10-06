Гривня ймовірно ослабне до кінця року – прогноз

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На курс гривні впливає чимало факторів, проте експерти на ринку сходяться на думці про поступове послаблення курсу гривні до кінця року.

Про це йдеться у статті ЕП.

Наразі позиції гривні посилені ситуацією у зовнішній торгівлі та допомога від МВФ. Водночас, на девальвацію може впливати висока зовнішня енергозалежність внаслідок стрімкого зростання цін на енергоносії та погіршення ринкових настроїв.

Ці фактори підвищують також і ризики більш високої інфляції, як пояснює голова департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Банкіри та експерти сходяться на тому, що девальвації гривні наприкінці року, швидше за все, уникнути не вдасться.

Те, наскільки сильною вона буде, залежатиме від здатності влади впоратися з викликами в енергетичній сфері та ситуації на світових фінансових і товарних ринках.

"Якщо ціни на енергоресурси продовжать зростання, а ціни на продукцію українського експорту стабілізуються і почнуть зменшуватися, згодом це призведе до збільшення девальваційного тиску, і курс послабиться", – додає аналітикиня Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Різкої девальвації у Concorde не очікують – лише якщо держава вирішить змінити принципи регуляторної політики на валютному ринку

Іноземні інвестори на ринку внутрішньої держпозики вже не мають вирішального впливу на курс, як це було у 2019 році. Водночас їхні придбання можуть допомогти гривні пройти зиму з меншою девальвацією.

Для цього уряду потрібно буде наважитися до суттєвого підвищення ставок за ОВДП, а відтак – збільшити видатки на обслуговування боргу у майбутніх бюджетних періодах.

Майже ніхто з опитаних ЕП учасників ринку не хоче прогнозувати курс долара наприкінці року, однак усі вони сходяться на тому, що гривня, хоч і повільно, проте втрачатиме свої позиції відносно долара.

Найімовірніше значення курсу, до якого схиляються учасники ринку коливається у межах 27,5 - 28,0 гривень за один американський долар.

Читайте більше у статті ЕП: Гривня продовжує зміцнюватись і знову б'є рекорди. Що буде з курсом до кінця року?

Економічна правда