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Метро на Троєщину будуватимуть у п’ять етапів

Середа, 6 жовтня 2021, 12:32
 
tov-tob.livejournal.com

Будівництво метро на Троєщину почнеться зі станції "Глибочицької" до "Райдужної", усього відрізок матиме 6 станцій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, розпорядження КМДА.

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв розповів, що Київ готується до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Вона поєднає Кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина. 

Будівництво у 5 етапів затверджено розпорядженням КМДА. Перший етап – ділянка від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". 

Метро перетинатиме Дніпро через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Там наразі триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту та на лівому березі, де метро йтиме під землею. 

Наразі будуються 2 тунелі для майбутньої станції "Райдужна". Цьогоріч "Київському метрополітену" як замовнику нової гілки метро передбачено 30 млн грн фінансування.

Перша ділянка міститиме 6 станцій: "Глибочицька" (з пересадкою на ст. метро "Лук’янівську"), "Подільська" (з пересадкою на ст. метро "Тараса Шевченка"), "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка", "Райдужна".

За словами Густєлєва, вже практично побудовано в основних конструкціях три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка". Наступною буде станція мілкого залягання на лівому березі – "Райдужна".

Нагадуємо:

Мер міста Києва Віталій Кличко розповів про строки будівництва міського метрополітену щодо напрямків Виноградаря та Троєщини.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що будівництво метро на Троєщину залежне від введення в експлуатацію Подільського мосту, після чого можна розпочинати роботу над станціями, відтак є можливість запустити першу ділянку до 2024 року.

Економічна правда

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метрополітен КМДА

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